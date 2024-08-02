Магнитные бури ожидаются на Земле 3–4 августа

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Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные дни, 3 и 4 августа. Их период продлевает Солнце, объяснил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Только в минувший четверг на Земле закончилась магнитная буря, которая с перерывами отмечалась в течение трех дней подряд, но вопреки ожиданиям оказалась слабой", – подчеркнул он.

По словам метеоролога, при этом на Солнце продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х. Как отметил синоптик, новые магнитные бури начнутся ближе к вечеру 3 августа. Согласно расчетам, их интенсивность достигнет среднего класса G2 с пиком активности сразу после полуночи.

"В начале новой недели геомагнитное поле постепенно перейдет в спокойное состояние", – добавил Леус.

В свою очередь, специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала, что магнитная буря уровня G1 не несет вреда для здоровья, поскольку она является самым минимальным показателем. Вместе с тем даже сильные магнитные бури уровня G-4 и G-5 могут пройти незамеченными для человека, указала эксперт.

