Московский планетарий откроет летний лекторий 21 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Летний лекторий Московского планетария начнет работать с 21 июня. Соответствующее объявление появилось в телеграм-канале комплекса.

"21 июня состоится первая встреча, тема лекции: "Активное Солнце". Ведущий – Леонид Сергеевич Леденцов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела физики Солнца Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ", – сообщается в публикации.

Кроме того, при хороших погодных условиях лекции будут проводить на свежем воздухе. Их смогут посетить все желающие от 12 лет.

Ранее стало известно, что москвичи смогут изучить планеты Солнечной системы в парке "Ходынское поле". Примерные даты наблюдений – 2 и 30 июня, 28 июля и 25 августа, вероятно проведение мероприятий и в дополнительные даты.

Также желающие смогут прослушать лекции от экспертов из международной общественной организации "Астрономо-геодезическое объединение" (МОО "АГО") о законах движения космических тел, инструментах наблюдения за ними и многом другом. Проект был организован парком совместно с Центральным домом авиации и космонавтики ДОСААФ РФ.



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