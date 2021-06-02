Романенко назвал один из самых сложных и опасных элементов работы космонавта

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко поздравил своих коллег Олега Новицкого и Петра Дуброва с первым для них выходом в космос, назвав внекорабельную деятельность одним из самых сложных и опасных элементов работы космонавта.
"Здесь миллион мелочей, которые надо подготовить и предусмотреть заранее, вплоть до подгонки скафандра. Поэтому подготовка к выходу в открытый космос начинается задолго до "времени Ч", и в этот процесс вовлечены сотни специалистов. Это еще и очень сложная физическая работа, космонавт может потерять до нескольких килограммов веса", – отметил Романенко.
Он напомнил, что для Олега Новицкого и Петра Дуброва этот выход первый в их космической карьере, и отметил, что справились они успешно. За время работы в открытом космосе космонавты подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от станции перед приходом нового модуля "Наука", заменили сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря" и установили оборудование для проведения научных космических экспериментов "Тест" и "Выносливость".
Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 08:53 мск 2 июня. Ожидается, что выход в открытый космос продлится 6 часов 50 минут. Они выполняют работы в скафандрах "Орлан-МКС". Предыдущий выход состоялся 18 ноября 2020 года.
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