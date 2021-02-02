Ученые объяснили, почему еда прилипает к антипригарной сковороде

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Физики из Чешской академии наук объяснили, почему еда прилипает к нагретой поверхности даже в тех случаях, когда используется сковорода с антипригарным покрытием. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Исследователи изучили движение жидкого масла и скорость образования сухого пятна в центре антипригарной сковороды с тефлоновым и керамическим покрытием, фиксируя процесс на видео.

"Мы экспериментально объяснили, почему еда прилипает к центру сковороды. Это вызвано образованием сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла в результате термокапиллярной конвекции", – заявил один из авторов исследования Александр Федорченко.

Ученые установили, что при повышении температуры поверхностное натяжение жидкостей уменьшается, а в случае нагрева сковороды на масляной пленке возникает его градиент от центра к краям. Этот градиент поверхностного натяжения формирует термокапиллярную конвекцию, за счет которой масло перемещается к краям сковороды.

"Чтобы избежать появления нежелательных сухих пятен, следует принять следующий комплекс мер: увеличить толщину масляной пленки, снизить нагрев, обеспечить полное смачивание поверхности сковороды маслом, использовать сковороды с толстым дном и регулярно перемешивать пищу во время приготовления", – объяснил Федорченко.

Специалисты добавили, что такой же физический процесс возникает и в других случаях – при перегонке нефти или при работе электронных устройств с жидкими носителями.

"Образование сухих пятен или разрыв пленки играют негативную роль, приводя к резкому перегреву электронных компонентов. Таким образом, результаты нашего исследования имеют более широкое применение", – заявил специалист.

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