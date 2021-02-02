Ученые объяснили, почему еда прилипает к антипригарной сковороде

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Физики из Чешской академии наук объяснили, почему еда прилипает к нагретой поверхности даже в тех случаях, когда используется сковорода с антипригарным покрытием. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.
Исследователи изучили движение жидкого масла и скорость образования сухого пятна в центре антипригарной сковороды с тефлоновым и керамическим покрытием, фиксируя процесс на видео.
"Мы экспериментально объяснили, почему еда прилипает к центру сковороды. Это вызвано образованием сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла в результате термокапиллярной конвекции", – заявил один из авторов исследования Александр Федорченко.
Ученые установили, что при повышении температуры поверхностное натяжение жидкостей уменьшается, а в случае нагрева сковороды на масляной пленке возникает его градиент от центра к краям. Этот градиент поверхностного натяжения формирует термокапиллярную конвекцию, за счет которой масло перемещается к краям сковороды.
"Чтобы избежать появления нежелательных сухих пятен, следует принять следующий комплекс мер: увеличить толщину масляной пленки, снизить нагрев, обеспечить полное смачивание поверхности сковороды маслом, использовать сковороды с толстым дном и регулярно перемешивать пищу во время приготовления", – объяснил Федорченко.
Специалисты добавили, что такой же физический процесс возникает и в других случаях – при перегонке нефти или при работе электронных устройств с жидкими носителями.
"Образование сухих пятен или разрыв пленки играют негативную роль, приводя к резкому перегреву электронных компонентов. Таким образом, результаты нашего исследования имеют более широкое применение", – заявил специалист.
Ранее группа немецких ученых измерила самый короткий известный промежуток времени. Специалисты рассмотрели, сколько времени требуется фотону для пересечения молекулы водорода. Им удалось наблюдать процесс распространения света в молекуле, который занимает промежуток времени короче фемтосекунд. Для своего исследования ученые облучали молекулу водорода Н2 лучами рентгеновского лазера PETRA III, дополненного ускорительной установкой DESY.
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