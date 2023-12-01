Ракета-носитель с трофеем "Игр будущего" стартовала с Байконура

Фото: vk.com/roscosmos

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" была запущена с Байконура. Он должен доставить на МКС трофей "Игр будущего". Об успешной отправке ракеты в космос пишет ТАСС.

Как отмечает агентство, корабль отделился от третьей ступени ракеты. В воскресенье, 3 декабря, планируется его сближение с МКС и стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" (14:15 по московскому времени).

Помимо трофея, "Прогресс МС-25" привезет на МКС 2 528 килограммов грузов: 515 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах и около 1 553 килограммов различного оборудования и материалов, а также необходимое питание для космонавтов, в том числе мандарины к Новому году.

При этом отмечается, что трофей "Игр будущего" должен вернуться на Землю в следующем году, чтобы его могли представить на соревнованиях.

25 ноября Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

До этого подобный запуск состоялся 27 октября. Всего по состоянию на 26 ноября было проведено 67 пусков ракеты-носителя, из них два – неудачные.



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