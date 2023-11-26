Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на целевую орбиту – МО РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник "Союз-2.1б" выведен на целевую орбиту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Сообщается, что воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск был произведен в интересах Минобороны.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", – сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" был произведен в субботу, 25 ноября, в 23 часа 58 минут.

Ранее подобный запуск состоялся 27 октября 2023 года. Всего по состоянию на 26 ноября 2023 год было проведено 67 пусков ракеты-носителя, из них 2 неудачные.