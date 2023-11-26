Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Сообщается, что в субботу, 25 ноября, в 23 часа 58 минут с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Ранее подобный запуск состоялся 27 октября 2023 года. Всего по состоянию на 26 ноября 2023 год было проведено 67 пусков ракеты-носителя, из них 2 неудачные.

До этого глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго. По его словам, подобные проекты необходимо делать не более 5–7 лет.