Times: вероятность вымирания человечества из-за ИИ равна минимум 95%

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Вероятность исчезновения человечества из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) составляет не менее 95%. Таким мнением поделился глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес. Его цитирует газета Times.

Он отметил, что такие цифры сохранятся, если мир продолжит следовать текущему пути. Эксперт сравнил ситуацию с движением к обрыву на большой скорости.

"Я не говорю, что мы не сможем остановить машину. Но мы просто несемся на всех парах к обрыву", – заявил Соарес.

Согласно одному из возможных сценариев, ИИ может создать биологическое оружие, которое распространится в крупных городах и позволит ему незаметно заразить почти всех жителей Земли.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что государство должно жестко контролировать развитие искусственного интеллекта, чтобы не упустить возможную опасность, способную "разрушить человеческую цивилизацию". По его словам, способности ИИ к созданию дипфейков наносят ущерб обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу нацбезопасности.