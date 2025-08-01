Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 22:03

Наука
Главная / Новости /

Times: вероятность вымирания человечества из-за ИИ равна минимум 95%

СМИ оценили вероятность вымирания человечества из-за ИИ

Фото: 123RF/supatman

Вероятность исчезновения человечества из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) составляет не менее 95%. Таким мнением поделился глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес. Его цитирует газета Times.

Он отметил, что такие цифры сохранятся, если мир продолжит следовать текущему пути. Эксперт сравнил ситуацию с движением к обрыву на большой скорости.

"Я не говорю, что мы не сможем остановить машину. Но мы просто несемся на всех парах к обрыву", – заявил Соарес.

Согласно одному из возможных сценариев, ИИ может создать биологическое оружие, которое распространится в крупных городах и позволит ему незаметно заразить почти всех жителей Земли.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что государство должно жестко контролировать развитие искусственного интеллекта, чтобы не упустить возможную опасность, способную "разрушить человеческую цивилизацию". По его словам, способности ИИ к созданию дипфейков наносят ущерб обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу нацбезопасности.

Читайте также


наука

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика