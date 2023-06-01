В столичном вузе доказали неспособность нейросетей создать новый научный продукт

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В московском вузе РТУ МИРЭА провели эксперимент, который должен был показать, как нейросети влияют на качество и объективность оценки знаний и аттестации учащихся. В ходе него преподаватели сделали вывод о неспособности нейросети создать новый творческий или научный продукт. Об этом пишет RT.

В эксперименте участвовали 20 преподавателей и более 200 студентов. Половина учащихся писали научно-практическую работу при помощи таких сервисов, как ChatGPT, Gerwin AI, Ai search,"Балабоба", TurboText, половина – самостоятельно. Педагоги должны были выяснить, при написании каких работ применялся искусственный интеллект.

По результатам эксперты определили 96% работ, написанных нейросетью. Выяснилось, что в оставшихся 4% рефератов студенты редактировали тот результат, что выдала им нейросеть.

86% педагогов отметили, что выявили тексты, написанные ИИ, из-за их стилистических и орфографических особенностей, например отсутствия опечаток, большого числа самоповторов, исключительной грамотности. Также в 72% подобных работ были грубые логические и фактические ошибки, 67% текстов содержали "пустые" выражения и отклонялись от темы.

В вузе заметили, что тексты, созданные нейросетью, – это компиляция тезисов из уже написанных научных трудов, в них нет оригинальных суждений и выводов.

"Искусственный интеллект в настоящее время не может заменить опыта и квалификации преподавательского состава", – подвел итог ректор вуза Станислав Кудж.

Эксперимент показал, что уровень развития искусственного интеллекта не ставит под сомнение качество проверки уровня знаний и аттестации студентов вузов, добавил он.

Ранее в Госдуме предложили маркировать контент, который был создан нейросетями и искусственным интеллектом (ИИ). Там заметили, что подобные отметки уже появились в социальной сети TikTok.

До этого чат-бот GPT-4, у которого присутствуют элементы искусственного интеллекта, заявил, что может заменить 20 профессий. Среди них – переводчик, репетитор, специалист по вводу данных, представитель службы поддержки, корректор, помощник юриста, бухгалтер и копирайтер.