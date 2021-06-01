Астроном рассказал, где посмотреть солнечное затмение

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Полных солнечных затмений в ближайшие десятилетия в РФ видно не будет, но их можно будет посмотреть в Испании и Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на астронома, научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова.

По его словам, только в 2023 году полное затмение произойдет на Чукотке.

"Недалеко от России их можно будет наблюдать в Испании в 2026 году, причем в августе. Это самый курортный сезон. И два египетских затмения – в 2027 году и 2034 году", – отметил специалист.

Он также выразил надежду, что к этому времени пандемия коронавируса закончится, а границы будут открыты.

Ранее сообщалось, что ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет наблюдать 7 сентября 2025 года. Астроном также напомнил, что в 2023 году произойдет частичное лунное затмение, при котором тень едва заденет Луну.

В этом году полное лунное затмение было 26 мая, но наблюдать его могли только жители Дальнего Востока.