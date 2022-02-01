Всемирная метеорологическая организация зафиксировала рекордные молнии

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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала рекордные по продолжительности и протяженности молнии. Об этом сообщается в Twitter службы.

Самую большую по протяженности молнию – 768 километров – зафиксировали 29 апреля 2020 года над южным побережьем США.

В то же время самую долгую молнию зарегистрировали 18 июня 2020 года в районе границы Уругвая и Аргентины. Ее продолжительность составила 17,102 секунды.

Накануне молния ударила в заходивший на посадку в Сочи самолет. Он совершал полет из Красноярска. Посадка прошла благополучно.

Это не первый подобный инцидент. 18 января молния ударила в самолет "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Сочи. ЧП также произошло при заходе самолета на посадку.