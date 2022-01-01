Британские ученые оценили эффективность средств от похмелья

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Ученые из Великобритании провели исследование, направленное на оценку эффективности 21 средства против похмелья. Результаты работы экспертов были опубликованы в материале в журнале Addiction.

"Учитывая продолжающиеся спекуляции в СМИ о том, какие средства от похмелья работают, а какие нет, вопрос об эффективности веществ, которые, как утверждается, лечат или предотвращают похмелье, вызывает значительный общественный интерес", – рассказал автор статьи, член Национального института исследований в области здравоохранения Эммерт Робертс.

Специалисты взяли для исследования большое количество веществ и препаратов от похмелья – экстракт гвоздики, артишока, антильского крыжовника, опунции, плодов конфетного дерева и элеутерококка, красного женьшеня, сока корейской груши, куркумин, пробиотик Duolac ProAP4, средство Rapid Recovery, L-цистеин, N-ацетил-L-цистеин, L-орнитин и толфенамовую кислоту, локсопрофен, напроксен, фексофенадин, пропранолол, хлорметиазол и пиритинол, а также пищевую смесь "Morning-Fit".

Ученые сделали вывод, что ни один из препаратов не способен полностью предотвратить похмелье.

"Доказательства эффективности этих средствах от похмелья очень низкого качества, и существует необходимость в более тщательной оценке", – сообщил Робертс.

Специалист подчеркнул, что наилучшим способом предотвратить похмелье является умеренное потребление алкоголя.

"Симптомы похмелья вызывают серьезные страдания и влияют на показатели работы и учебы людей", – напомнил Робертс.

Исследователи указали на необходимость тщательного изучения данного вопроса. По мнению ученых, это позволит в будущем создать эффективные средства против похмелья.

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