Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря 2013, 17:01

Безопасность

Более 80 нарушений безопасности выявили в местах продажи пиротехники

Более 80 нарушений пожарной безопасности выявили в местах продажи пиротехники в столице. Об этом рассказал глава информационного управления МЧС Виктор Бирюков.

Бирюков отметил, что в столице провели 71 проверку пожарной безопасности, в ходе чего выявили 83 нарушения, сообщает РИА Новости.

Виновные в допущенных нарушениях привлечены к ответственности.

Всего оштрафовали 5 юридических и 30 должностных лиц.

нарушения пиротехника

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика