Более 80 нарушений безопасности выявили в местах продажи пиротехники

Более 80 нарушений пожарной безопасности выявили в местах продажи пиротехники в столице. Об этом рассказал глава информационного управления МЧС Виктор Бирюков.

Бирюков отметил, что в столице провели 71 проверку пожарной безопасности, в ходе чего выявили 83 нарушения, сообщает РИА Новости.

Виновные в допущенных нарушениях привлечены к ответственности.

Всего оштрафовали 5 юридических и 30 должностных лиц.