Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин посетил площадку фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице. Мэр пообщался с гуляющими москвичами, сделал памятные фотографии.

По его словам, масштабная новогодняя программа в самом центре столицы стала доброй традицией фестиваля "Путешествие в Рождество".

Собянин напомнил, что празднование Нового года на Тверской и прилегающем к ней участке Моховой улицы проходит в "космической" атмосфере. На трех площадках воссоздают историю покорения космоса – от смелых фантазий начала XX века до полетов к другим планетам.

"Космическая" тематика выбрана неслучайно: в наступающем 2020 году будут отмечаться юбилеи многих важных событий в истории освоения космоса.

В частности, 125 лет назад – в 1895 году – вышла книга Константина Циолковского "Грезы о Земле и небе", 60 лет назад – в 1960 году – удачно стартовал и вернулся на Землю космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту, 55 лет назад – в 1965 году – Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, 50 лет назад – в 1970 году – советский аппарат "Луноход" высадился на Луну, 45 лет назад – в 1975 году – произошла первая стыковка советского космического корабля "Союз" с американским "Аполлоном".

В рамках празднования Нового года на Тверской на четырех сценах состоится свыше 250 выступлений, в которых примут участие 600 танцоров и 100 спортсменов.

Гостей ждут порядка тысячи мастер-классов, уличные театрализованные шествия, интеллектуальные игры. Подготовлены две специальные программы "Москва. Мечты о космосе" и "Москва. Время первых".

На Тверской установлены 100 арт-объектов, а также 6 больших спортивных сооружений. Любители экстремальных развлечений могут покачаться на "космических качелях", прокатиться по зиплайн-трассе и трассе для сноубординга и тюбинга, посмотреть зрелищные хайлайн-шоу (трюки на натянутой на уровне крыш стропе) и шоу мотоциклистов.

Встретить Новый год можно и на других площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В новогоднюю ночь они будут работать до 03:00. В программе – традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.

Восемь ресторанов приготовили специальное "космическое" меню.

В прошлом году только на центральных городских площадках Новый год отпраздновали 3,1 миллиона человек. Всего же год назад фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили 18,6 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что "космическая" новогодняя программа стартовала в 11:00 на Тверской улице в центре Москвы. В ближайшие шесть дней москвичей и гостей столицы ждут сотни спектаклей, концертов, спортивных шоу и более тысячи мастер-классов.