Сергей Собянин поздравил сотрудников Мосгортранса с юбилеем

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На сегодняшний день около 3 миллионов человек используют порядка 700 маршрутов общественного транспорта. В своем телеграм-канале Сергей Собянин поздравил работников Мосгортранса с 65-летием.



По его словам, за последние 10 лет в столице удалось сформировать новую транспортную реальность и стандарты перевозки.



"Впервые в стране запущены электробусы, ездить в которых одно удовольствие. Их обслуживают крупнейший в Европе парк "Красная Пахра" и недавно открывшийся "Митино". В ТиНАО и "Сколково" автобусы можно заказать на ближайшую остановку, как такси", – подчеркнул мэр.

Также был запущен проект "Социальное такси", который предполагает перевозки маломобильных граждан.

Градоначальник отметил, что в Мосгортрансе работает 25 тысяч человек, из которых около 14 тысяч являются водителями. Они обеспечивают безопасную и комфортную езду для пассажиров.



"Поздравляю сотрудников Мосгортранса с юбилеем! Успехов, новых маршрутов и приветливых пассажиров", – резюмировал Собянин.

Ранее в столице прошел конкурс "Московские мастера" среди водителей автобусов. В нем приняли участие 35 сотрудников Мосгортранса и коммерческих перевозчиков. Им предстояло продемонстрировать знания ПДД, навыки комфортного вождения и скоростного маневрирования. В командном этапе победили "Северо-восточный", "Центральный" и "Юго-западный" филиалы Мосгортранса.

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