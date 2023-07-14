Собянин: около 480 тыс детей перевезли автобусы Мосгортранса в музеи и выставочные залы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Автобусы Мосгортранса перевезли около 480 тысяч детей в рамках проекта "Музеи – детям", написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ежедневно для таких поездок готовы от 75 до 100 автобусов – за неделю нужно подать заявку. Раньше оформить ее можно было только на следующий месяц", – написал столичный градоначальник.

Как подчеркнул Собянин, в настоящий момент услугой пользуются более 950 образовательных организаций. При этом их численность постоянно растет, добавил мэр.

В перечень площадок для бесплатного посещения учениками входит 110 государственных музеев и выставок, а также негосударственных и ведомственных организаций.

По словам московского мэра, столичные школы, колледжи и другие образовательные учреждения могут заказывать бесплатный транспорт для посещения музеев и выставочных залов с 2018 года.

Ранее Собянин заявил, что более 1,2 тысячи человек обучились в "Московской технической школе" за 2,5 года. По его словам, целью проекта является подготовка инженеров по самым востребованным технологическим направлениям. В школе могут обучиться специалисты всех промышленных предприятий Москвы, добавил мэр.

Новости часа: Собянин рассказал о системе помощи людям с сосудистыми заболеваниями