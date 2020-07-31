Собянин: новый корпус Центра паллиативной помощи будет открыт осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи откроется осенью после капитального ремонта осенью, сообщил Сергей Собянин.

"Мы приняли программу реконструкции корпусов, наращивания объема паллиативной помощи, создания новых коек для оказания помощи. Одновременно сейчас в реконструкции находятся пять корпусов. Все палаты и все помещения здесь будут должным образом оборудованы по самому высокому стандарту", – сказал мэр столицы в ходе осмотра работ в здании, передает Агентство "Москва".

По его словам, кроме корпуса в этом году, еще четыре запустят в следующем. Глава города уточнил, что за последние годы объем оказания паллиативной помощи в Москве вырос в полтора раза.

Новый корпус Центра паллиативной помощи находится на улице Двинцев. В действующем стационаре центра развернуто 200 коек. После открытия еще одного объекта появятся комфортные условия для пациентов и их родственников уже в двух зданиях – по 100 коек в каждом. Для пациентов обустраивают комфортные палаты, рассчитанные на одного–четырех человек, с отдельным санузлом, подъемниками для перемещения маломобильных пациентов, многофункциональными кроватями с электроприводом. В новом корпусе сделают кабинеты УЗИ и ЭКГ, будет закуплен передвижной рентген-аппарат.

В конце прошлого года стало известно, что в здании гинекологического отделения городской клинической онкологической больницы № 1 расположится центр паллиативной помощи. Согласно информации руководителя фонда "Вера" Нюты Федермессер, в городе вырастет число коек паллиативной помощи. Тем не менее она обратила внимание на нехватку квалифицированных кадров среди специалистов младшего звена и экспертов узкого профиля.

До конца 2020-го в Москве планируется запустить шесть выездных паллиативных служб. Каждая будет состоять из 17 специалистов, вместе со средним и младшим медицинским персоналом в них будет работать 102 специалиста.

Первая такая служба открылась в ТиНАО. Ее сотрудники работают при Вороновской городской больнице Депздрава на базе Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. В ведомстве добавили, что в команду выездной службы вошел не только медперсонал, но и соцработники. Они консультируют родственников, помогают в оформлении инвалидности и получении, например, инвалидной коляски и других приспособлений.