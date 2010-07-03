Шесть выездных паллиативных служб запустят в Москве до конца 2020 года

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Шесть выездных паллиативных служб запустят в столице до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Каждая из них будет состоять из 17 специалистов. Всего вместе со средним и младшим медицинским персоналом в них будет работать 102 специалиста.

В ТиНАО открылась первая выездная паллиативная служба. Ее специалисты будут работать при Вороновской городской больнице Депздрава на базе Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

Как рассказала главврач центра Татьяна Кравченко, новая служба сокращает радиус этого района до пяти километров, благодаря чему серьезно повышаются доступность и качество оказания паллиативной помощи.

С появлением выездных служб врач или медсестра будут приезжать домой к пациенту по индивидуальному графику. Таким образом пациенты могут получить помощь в кругу родных, причем в полном объеме и с доставкой необходимого оборудования и препаратов.

В работе выездных специалистов запланированы врачебные консультации и сестринские визиты для контроля выполнения назначения врача или проведения перевязок. Также пациенты смогут получать на дому необходимые рецепты, в том числе на сильнодействующие препараты.

В Депздраве отметили, что в команду выездной службы вошел не только медицинский персонал, но и социальные работники. Они консультируют родственников, помогают в оформлении инвалидности и получении, например, инвалидной коляски и других приспособлений. Подчеркивается, что работа с близкими пациента во время его болезни и психологическая поддержка семьи – это важная часть паллиативной помощи.

Несмотря на создание паллиативных служб, патронажные кабинеты для тяжелых хронических больных остаются в поликлиниках. Там по-прежнему можно будет получить рецепт на обезболивающие препараты. Кроме того, рецепт может выписать участковый терапевт или любой другой специалист.

В мае 2019 года вступило в силу постановление правительства, по которому граждане РФ смогут получать паллиативную помощь в течение семи дней со дня запроса. До этого заявка рассматривалась в течение 15–30 дней.

В июне сообщалось, что обезболивающие для оказания паллиативной помощи начнут производить в России к 2023 году.