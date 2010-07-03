ОНФ разработал программы по развитию паллиативной помощи в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) разработали индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи для 25 регионов РФ. Об этом заявили в пресс-службе движения.

Индивидуальные программы рассчитаны на период с 2020 по 2024 год. Разработкой занималась команда проекта ОНФ "Регион заботы".

В число пилотных вошли Московская, Волгоградская, Кемеровская и Сахалинская области, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Татарстан и Дагестан.

При составлении программ эксперты учитывали потребность взрослых и детей в паллиативной помощи, плотность населения в районах, транспортную доступность больниц, инфраструктуру паллиативной помощи и экономическую ситуацию в регионе.

"Реализация такой программы требует большого труда и от регионального Минздрава, и от соцзащиты, и от заместителя губернатора по социальной политике, и от медицинских и социальных работников. С другой стороны, регионы лучше понимают свою специфику и свои потребности. И некоторые в споре с нами свою позицию отстаивали", – сказала член центрального штаба ОНФ, идеолог проекта Нюта Федермессер в разговоре с RT.

Регионам предлагается открывать отделения выездной патронажной паллиативной помощи и увеличивать число бригад в отделениях.

В мае 2019 года вступило в силу постановление правительства, по которому граждане РФ смогут получать паллиативную помощь в течение семи дней со дня запроса. До этого заявка рассматривалась в течение 15-30 дней.

В июне сообщалось, что обезболивающие для оказания паллиативной помощи начнут производить в России к 2023 году.

