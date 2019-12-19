Здание отделения ГКОБ № 1 будет передано Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В здании гинекологического отделения городской клинической онкологической больницы №1 расположится центр паллиативной помощи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на учредителя фонда помощи хосписам "Вера" Нюту Федермессер.

"Никто не собирается закрывать больницу в 1-м Щипковском переулке. Более того, никто даже не собирается воровать миллионы на бездонном ремонте. Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь", – заявила активист на личной странице в Facebook.

Федермессер уточнила, что для качественной гинекологической помощи корпуса не подходят, и призвала журналистов не спешить с выводами и "не лепить громкие заголовки".

По информации руководителя фонда "Вера", в Москве вырастет количество коек паллиативной помощи. Тем не менее, она также обратила внимание на нехватку квалифицированных кадров среди специалистов младшего звена и экспертов узкого профиля.

Ранее департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о закрытии городской клинической онкологической больницы №1. В ведомстве уточнили, что ремонт проведут только в корпусах гинекологического отделения.

Как рассказал глава управления Алексей Хрипун, пациенты городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) №1 департамента здравоохранения Москвы могут получить помощь в новом корпусе на Загородном шоссе.

