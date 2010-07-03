Собянин открыл новый учебный корпус школы № 1302 в Строгино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин осмотрел новый учебный корпус школы № 1302 в Строгине. Первых учеников там примут уже в сентябре этого года.

"Мы за последние годы построили несколько сотен образовательных зданий: детские сады, школы, но тем не менее потребность постоянно увеличивается в связи с новым строительством, с рождением маленьких москвичей, и, конечно, нужно по-прежнему, помимо вложений в само содержание образования, строить новые здания, сооружения", – сказал мэр.

Он также добавил, что к 1 сентября 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще 12 новых школ и детских садов.

"В этом году мы уже ввели 14 зданий школ и детских садов. К 1 сентября введем еще 12. Здесь, в Строгине, прекрасная новая школа, которая оснащена всем необходимым оборудованием в нашем классическом понимании, но и для того, чтобы заниматься информационными технологиями – IT-полигон. Надеюсь, что в следующем году в этой школе будет создан IT-класс, который будет готовить ребят для того, чтобы они поступали в ведущие вузы нашего города и становились высококлассными специалистами. Для этого в этой школе есть все", – заключил мэр.

Строительство четырехэтажного П-образного здания школы общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров стартовало на улице Исаковского в октябре 2017 года. Работы завершились этой весной. Новый корпус апельсиново-асфальтового цвета с оранжевыми, желтыми и серыми мозаичными вставками уже оценили как сами школьники, так и жители района Строгино.

В новом корпусе будут проходить занятия учеников 6–11 классов школы, тогда как старое школьное здание полностью отдадут учащимся 1–5 классов. Новый корпус оборудован специализированными классами по естественным наукам – с практикумом и лаборантскими, лингафонным кабинетом для изучения иностранных языков. Там обустроили кабинет информатики, библиотеку, IT-полигон для изучения робототехники с конструкторами и модулями 3D-сканирования. В здании также есть фотовидеостудия, актовый зал с эстрадой и трансформируемыми местами для зрителей, два спортзала, столовая и кабинет для оказания первой медицинской помощи. Кроме того, во дворе школы высадили пять деревьев и 429 кустарников, разбили цветники и газоны.

1 сентября в новое здание на улице Исаковского пойдут учиться 560 юных москвичей. Уроки будут вести 47 педагогов.

С 2011 года в столице построили в общей сложности 342 здания детских садов и школ. Большую часть из них – 236 – возвели на средства городского бюджета, а еще 106 – за счет инвесторов. В частности, с начала года ввели в эксплуатацию 14 объектов образования почти на 3,7 тысячи мест.