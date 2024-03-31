Собянин заявил, что стройматериалы из Москвы используются по всей России

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Объем производства стройматериалов в столице увеличился на 6,2% в прошлом году по сравнению с 2022-м. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.



Он уточнил, что подобную продукцию выпускают более 340 столичных предприятий, ее используют по всей России и в странах ближнего зарубежья.



"Столичные инновационные системы, конструкции и материалы позволяют ускорить темпы возведения объекта, улучшить качество постройки и упростить эксплуатацию уже готового здания. В начале этого года московский завод начал выпускать новую улучшенную модель труб для защиты кабелей и проводов", – сообщил мэр.



Еще одно предприятие создает бесшумные конвекторы отопления с умным термостатом, которые способны заменить импортные аналоги, отметил Собянин. Кроме того, один из производителей Москвы представил технологию безреагентной очистки воды.



В настоящий момент в Москве доступно больше 20 системных мер поддержки промышленности. Компании могут рассчитывать на финансовые инструменты, помощь в подборе участков и их предоставлении на льготных условиях, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что столичные предприятия пищевой промышленности продемонстрировали сильный рост производства в 2023 году. Многие при поддержке города уже разрабатывают новые продукты и начинают их выпуск, уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.