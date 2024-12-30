Собянин: около 177 млн человек посетили московские парки в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 177 миллионов москвичей посетили столичные парки, новые бассейны и зимние катки в 2024 году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Всего в этом году в городских зонах отдыха прошло свыше 25 тысяч мероприятий, включая лекции, кинопоказы, мастер-классы и спортивные активности, напомнил мэр. По его словам, их участниками стали больше 56 миллионов человек.

Количество бассейнов, в свою очередь, возросло с 8 до 13. Кроме того, подчеркнул Собянин, для москвичей работали 10 кинотеатров, а также специально оборудованные площадки.

Помимо этого, продолжил градоначальник, в Москве зимой были открыты 48 катков. Они также появились в новом парке "Ходынское поле", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Кузьминки-Люблино", кинопарке Москино.

Тем временем в уходящем году в столице создали и благоустроили более тысячи парков. Как отметил мэр, приведены в порядок и московские дворы – обустроены зоны отдыха и спорта, организовано качественное освещение, проведено озеленение, а также созданы современные игровые площадки для детей.

Кроме того, на обновленных столичных улицах число пешеходов выросло от 2 до 8 раз. Затраты на благоустройство оказались инвестициями с понятными сроками окупаемости, уточнил Собянин.