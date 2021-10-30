Собянин рассказал о благоустройстве пруда Марс в СВАО

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве пруда Марс в Алтуфьевском районе Москвы. Об этом мэр написал на персональной странице в социальной сети.

"У жителей Алтуфьевского района теперь есть комфортные места для отдыха в любую погоду. Сначала мы открыли общественный центр в бывшем кинотеатре "Марс", а в этом году привели в порядок сквер с прудом рядом с ним", – написал градоначальник.

По словам Собянина, на берегу водоема появились пешеходные дорожки, в том числе адаптированные для бега. Кроме того, рядом появились детский городок, спортплощадки с тренажерами и качели. На пирсе размещены лежаки.

Отдельно мэр Москвы отметил, что в сквере рядом с кинотеатром "Марс" была установлена световая инсталляция в виде Солнечной системы.

Ранее в октябре Собянин рассказал о ходе благоустройства в парке "Сосенки" в ЮАО. Градоначальник отметил, что жители южного округа столицы просили сохранить природный ландшафт зеленой территории и при этом сделать ее современнее.