Собянин: в столице пройдет месяц московской промышленности

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал месяц московской промышленности, который пройдет со второго октября в рамках проекта "Открой#Моспром". Об этом мэр Москвы рассказал в своем телеграм-канале.

Как сообщил Собянин, в рамках месяца московской промышленности жителей столицы тут экскурсии, квизы, фотовыставки и другие мероприятия. Отмечается, что вход свободный для всех желающих, однако на отдельные мероприятия нужно будет записаться заранее.

"Со 2 октября в рамках проекта "Открой#Моспром" стартует специальный сезон экскурсий по 30 столичным предприятиям. Сходить на производства продуктов питания, оптики, тормозных систем для железных дорог и другой продукции можно до 20 октября", – рассказал Собянин.

Событие приурочено ко Дню московской промышленности, который отмечается 7 октября. Помимо квизов и экскурсий на предприятия, москвичи смогут посетить три открытые фотовыставки: на Арбате, Школьной улице и на Страстном бульваре.

Мэр Москвы также отметил, что сегодня в столице больше 4 тысяч промышленных площадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Нередко на одном предприятии работают целыми семьями и поколениями. Собянин отметил, что в рамках месяца промышленности 30 династий получат награды. Сообщается, что общий трудовой стаж некоторых из них превышает 560 лет.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за 12 лет доходы Москвы выросли в 3,2 раза. Он отметил, что за это время изменилось распределение денег. По его словам, доходы города формируются в связке с экономикой страны. Со сложностями сталкиваются все и решают их сообща, подчеркнул градоначальник.