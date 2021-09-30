Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Трансляция пройдет 14 октября в 20:00. Задать вопрос мэру можно с помощью специальной формы.

Требуется только указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему. Помимо текста, можно отправить Собянину видеовопрос.

Ранее мэр столицы рассказал, что за полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Он отметил, что в больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят коронавирус. По словам градоначальника, власти столицы планируют и дальше увеличивать мощности горячей линии для доноров плазмы.