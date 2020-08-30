Пассажиропоток новых станций Солнцевской линии метро составил 54 млн человек

16:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С момента открытия новых станций Солнцевский линии столичного метро их пассажиропоток составил 54 миллиона человек, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
"Два года назад открылись станции "Солнцево", "Озерная", "Мичуринский проспект", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Говорово", "Рассказовка". Последняя стала самой популярной – приняла уже 11 миллионов пассажиров", – написал мэр Москвы.
Он отметил, что жители ТиНАО, которые живут возле станций, стали экономить на дороге около часа. Кроме того, новый участок позволил разгрузить красную линию подземки и центральные пересадочные станции.
Ранее сообщалось, что в Москве строительство трех станций метро и более 20 километров тоннелей специалисты планируют завершить к концу текущего года.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что полное открытие БКЛ позволит существенно разгрузить радиальные линии подземки. В общей сложности новое Кольцо будет включать в себя 70 километров путей и 31 станцию.
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