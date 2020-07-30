Собянин рассказал о финансировании социальной сферы в Москве

17:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город сумеет выполнить взятые обязательства по бюджетному финансированию социальной сферы. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы, уверен, сохраним и финансирование социальной сферы, не уроним заработной платы бюджетникам: врачам, учителям, работникам социальной защиты, работникам культуры", – заявил Собянин.
Кроме того, мэр Москвы подтвердил, что поддержку получат ключевые проекты инвестиционной программы столицы. По словам Собянина, на эти цели выделят примерно 250 миллиардов рублей.
"Около 250 миллиардов – четверть триллиона – мы дополнительно вынуждены израсходовать как на поддержку бизнеса, граждан, так и на вопросы, связанные с переводом всей системы здравоохранения на рельсы борьбы с COVID-19, открытием новых клиник, реконструкцией их, с закупкой лекарств, с доплатой дополнительной врачам и так далее", – объяснил глава города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале приема заявок от некоммерческих организаций (НКО) о выдаче грантов. Для тех НКО, которые работают больше года, сумма выплаты выросла вдвое – до 5 миллионов рублей.
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