Объем экономики в Москве восстанавливается – Собянин

15:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин сообщил об экономических изменениях в жизни столицы. Об этом мэр города рассказал во время совещания с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
"С точки зрения восстановления экономики должен сказать, что обрабатывающая промышленность работает примерно на том же уровне, который был и в прошлом году, торговля и услуги на сегодняшний день по объему чуть выше уже, чем в прошлом году", – сообщил Собянин.
Глава города отметил, что в столице проходят явные изменения в сегменте, уточнив, что в торговых центрах все меньше стали осуществляться продажи. По его словам, все больше организаций переходят на дистанционную продажу, при этом мэр отметил, что в целом объем экономики восстанавливается.
Ранее Собянин заявил, что Москве потребуется полгода для нормализации экономики и возвращения ее к докризисному состоянию. Мэр добавил, что кризис из-за пандемии коронавируса ударил по Москве сильнее, чем любой нефтяной.
При этом мэр подчеркнул, что за все предыдущие годы город создал большой финансовый резерв. Это, по его словам, и помогло пережить сложное время.
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