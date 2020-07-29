Объем экономики в Москве восстанавливается – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин сообщил об экономических изменениях в жизни столицы. Об этом мэр города рассказал во время совещания с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

"С точки зрения восстановления экономики должен сказать, что обрабатывающая промышленность работает примерно на том же уровне, который был и в прошлом году, торговля и услуги на сегодняшний день по объему чуть выше уже, чем в прошлом году", – сообщил Собянин.

Глава города отметил, что в столице проходят явные изменения в сегменте, уточнив, что в торговых центрах все меньше стали осуществляться продажи. По его словам, все больше организаций переходят на дистанционную продажу, при этом мэр отметил, что в целом объем экономики восстанавливается.

Ранее Собянин заявил, что Москве потребуется полгода для нормализации экономики и возвращения ее к докризисному состоянию. Мэр добавил, что кризис из-за пандемии коронавируса ударил по Москве сильнее, чем любой нефтяной.

При этом мэр подчеркнул, что за все предыдущие годы город создал большой финансовый резерв. Это, по его словам, и помогло пережить сложное время.

