Собянин открыл новый завод по производству медизделий на базе ЦИТО

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

В столице открыли площадку по производству медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования на базе ЦИТО в Коптеве. На церемонии побывал Сергей Собянин.

Кроме того, на открытии присутствовали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Уточняется, что новая площадка находится на улице Приорова.

"В Москве появилось первоклассное высокотехнологичное производство, без всякого сомнения, мирового уровня. Мы привыкли, что министерство промышленности вкладывает свои ресурсы, внимание в крупнейшие проекты в области космических технологий, самолетостроения, оборонной промышленности", – сказал Собянин.

Градоначальник поблагодарил министерство промышленности, министерство труда и здравоохранения за реализацию проекта.

"Казалось бы, маленькие изделия с низкой маржинальностью, с виду ничего из себя не представляющие, но это очень важный проект", – обратил внимание мэр Москвы.

Он отметил, что проект важен с точки зрения инноваций, технологий высочайшего уровня. Кроме того, после открытия, по словам Собянина, получится заменить поток импортной продукции.

Мэр пояснил, что разработка медицинских изделий поможет людям, которым требуется замена суставов. "Каждый год это больше 10 тысяч сложнейших операций", – уточнил градоначальник.

Также Собянин назвал запуск нового производства гуманитарным проектом, позволяющим людям, перенесшим ампутацию, вернуться к нормальной жизни.

Уточняется, что с 1 мая 2021 года власти Москвы запускают новый сервис, который включает в себя персональное сопровождение человека, перенесшего ампутацию конечностей.

"Мы вместе с ЦИТО должны обеспечить планомерный рост заказов от московских врачей. Но для этого нужно их убедить в том, что это качественная и высокого уровня продукция", – сообщил Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, совместно с ЦИТО планируется создавать рабочие группы, обучать врачей на базе этого предприятия.

"И более того, мы создаем совместный ресурсный центр, куда входят и работники ЦИТО, и медико-социальной экспертизы, департамента социальной защиты, департамента здравоохранения", – подчеркнул Собянин.

Он также вручил благодарности выдающимся жителям столицы за вклад в развитие промышленности и плодотворную работу. "Я хотел поблагодарить всех коллег, которые принимали участие в этом уникальном проекте. Я думаю, у него огромное будущее", – заключил мэр.

Российский производитель медицинской техники ЦИТО является ответственным исполнителем флагманского проекта Минпромторга России по организации производства импортозамещающих медицинских изделий для травматологии, ортопедии.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии сразу двух реконструированных поликлиник. Речь шла о здании филиала № 4 городской поликлиники № 22 на улице Ремизова в районе Котловка, а также о филиале № 2 детской городской поликлиники № 48 в Кузьминках.