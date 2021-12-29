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Мэр Москвы

11:43

Собянин открыл 28 голосований о названиях новых улиц и станций метро

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин запустил 28 голосований о названиях новых улиц и станций столичного метро. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на mos.ru или же зарегистрироваться на сайте "Активный гражданин".

Жители столицы смогут посмотреть на интерактивной карте, где находится тот или иной объект, а после самостоятельно предложить название новой улицы, бульвара или станции метро.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что к 2025 году в Москве планируется открыть 27 станций метро. По его словам, начнется и строительство Бирюлевской линии. В настоящее время на участке проводится вынос коммуникаций.

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