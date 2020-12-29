Студенты старше 18 лет смогут привиться от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Студенты старше 18 лет смогут привиться от коронавируса с 30 декабря. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет", – написал глава города.

В то же время студенты младше 18 лет не смогут получить вакцину от коронавируса. Собянин подчеркнул, что использование прививки для несовершеннолетних пока не одобрено Минздравом РФ.

Глава города отметил, что прививка снижает риск заболевания коронавирусом. В связи с этим, по словам Собянина, те, кто прошел вакцинацию, смогут постепенно возвращаться к обычной жизни.

Кроме того, с 30 декабря прививку от коронавируса смогут получить страдающие хроническими заболеваниями и соблюдающие в связи с этим домашний режим.

"Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", – заявил Собянин.