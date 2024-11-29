Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову

Фото: ТАСС/Шеметов Максим

Сергей Собянин поздравил российскую актрису Нину Гребешкову с днем рождения. Телеграмма размещена на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр отметил, что Гребешкова "вписала много ярких страниц в летопись отечественного искусства". Ее же актерский талант, по словам Собянина, вызвал "искреннюю любовь и уважение поклонников кино".

Заслуженная артистка РФ родилась 29 ноября 1930 года в столице. В 1954–1990 годах она служила в Театре-студии киноактера. Ее дебют в кино состоялся в 1949 году в фильме "Смелые люди" Константина Юдина.

После Гребешкова снялась в множестве других кинопроектов, включая "Бриллиантовую руку", "12 стульев", "Не может быть!", а также "Доживем до понедельника" и "Дни хирурга Мишкина".

Ранее некоторые телеграм-каналы писали, что актриса якобы была доставлена в больницу с жалобами на боль в области живота. В СМИ отмечали, что Гребешкова якобы упала в своем доме и ударилась левым боком. Из-за этого ей назначили операцию, уточняли в каналах.

Позже сама актриса опровергла слухи о своей госпитализации, ответив, что с ней все в порядке.