Актриса Нина Гребешкова опровергла информацию о своей госпитализации

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заслуженная артистка РФ, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова опровергла слухи о своей госпитализации, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова актрисы.

Гребешкова заявила, что с ней все в порядке.

Ранее некоторые телеграм-каналы писали, что 93-летняя актриса якобы была доставлена в больницу еще 3 июня с жалобами на боль в области живота. В СМИ отмечали, что актриса якобы несколько дней назад упала в своем доме и ударилась левым боком. Из-за этого ей назначили операцию, уточняли в каналах.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. За свою карьеру артистка сыграла более восьмидесяти ролей в фильмах. Гребешкова известна по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Легенда № 17".

Телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась в адрес тех, кто распространяет слухи о ее смерти. Под ее постом в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) коллеги поддержали ее. Ведущая Анфиса Чехова написала, что звездам стоит объединиться и добиться того, чтобы распространяющих слухи привлекли к ответственности.