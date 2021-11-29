Собянин подписал закон об отмене налога на имущество для владельцев студенческих общежитий

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Организации, в чьей собственности находятся общежития для проживания студентов, абитуриентов и работников вузов, освобождаются от уплаты налога на имущество. Соответствующий закон подписал Сергей Собянин.

Согласно новым нормам, от уплаты налога освобождаются те организации, у которых не менее 70% помещений, находящихся в собственности, используются для проживания студентов.

Утверждается законом и еще одна льгота. Она снижает налог на квартиры, гаражи и машино-места, предоставляемые в пользование посольствам и консульствам иностранных государств и международным организациям. Отмечается, что данная льгота устанавливается на пять лет – с 1 января 2021 года до 31 декабря 2025 года.

Документ также распространяет на организации беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному налогу. Основанием для этого станут сведения, полученные налоговым органом в соответствии с требованиями федеральных законов.

Коснутся изменения и патентной системы налогообложения. Так, стоимость патента на право осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами в Москве увеличится с 5,3 до 5,9 тысячи рублей. Уточняется, что стоимость патента не индексировалась последние два года.

Ранее Сергей Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов. Ее реализация намечена на 2021–2022 годы. Основными задачами будут адаптация инвалидов к существующим потребностям работодателей, повышение их конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве.