Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная промышленность активно развивается и производит все необходимое для школьников, заявил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, за первые 7 месяцев текущего года предприятия выпустили бумажных канцелярских изделий почти на 1,9 миллиарда рублей, а интерактивного оборудования – на 1,1 миллиарда рублей, что на 62% больше показателей прошлого года.

"Продолжают наращивать производственные мощности как крупные предприятия с многолетней историей, так и представители малого и среднего бизнеса", – отметил градоначальник.

Например, компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" разрабатывают инновационные лабораторные наборы по физике, химии и биологии, учебных роботов, цифровые парты и панели.

Также в столице шьют школьную форму, производят пишущие ручки из вторсырья, создают пропуска для ребят и родителей. По словам Собянина, завод ISBC ежегодно выпускает более полумиллиона карт "Москвенок".

Предприятия города поставляют в школы и другое оборудование: "Спецкабель" выпускает безопасные кабели, "ГалВент" – вентиляцию, а фабрика "ФЕЛИКС" изготовила порядка 10 тысяч единиц мебели в рамках программы "Моя школа".

Ранее градоначальник рассказывал, что за последние 6 лет темп роста инвестиций в столице стал в 2,4 раза больше, чем в среднем по стране, а на 1 рубль бюджетных инвестиций приходится 18 рублей частных инвестиций.

При этом производительность труда в Москве оказалась в 1,7 раза выше, чем в среднем по России.

