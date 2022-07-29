Собянин осмотрел новый лабораторный корпус онкобольницы № 62

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел новый лабораторный корпус в московской городской онкологической больнице № 62. Мэр поддержал предложение о проектировании онкоцентра в "Сколкове" на базе этой больницы.

"С учетом, что клиника № 62 является одним из главных лидеров онкологического лечения в России, я думаю, что она заслужила новый медицинский центр. Нужно разрабатывать проект, увеличивать мощности. Я думаю, вместе с вами справимся с этой задачей", – сказал Собянин, отвечая на предложение главного врача больницы Дмитрия Каннера частично разместить учреждение в строящемся корпусе в "Сколкове".

Также Собянин рассказал о создании в Москве уникальной системы оказания онкопомощи. По его словам, она создана на базе шести центров и работает от амбулаторного звена до клиники, от первичной постановки диагноза до хирургического вмешательства и диспансерного наблюдения.

Мэр подчеркнул, что одним из самых главных звеньев в этой работе считаются лабораторные исследования. Он также отметил, что без лаборатории, подобной той, что создана на базе московской городской онкологическая больницы № 62, невозможно продвижение улучшения лечения онкобольных.

"Здесь, на базе клиники № 62, создана уникальная лаборатория, которой нет в Москве и в России. Конечно, это неслучайно, потому что здесь уникальный коллектив специалистов, которые дают точную диагностику онкозаболеваний", – сказал Собянин.

Он добавил, что на базе онкобольницы реализуется пилотный проект по созданию цифровой патоморфологии, которая объединяет в себе различные этапы лечения и диагностики, позволяя комплексно посмотреть историю болезни, лабораторные исследования, а также поставить диагноз и провести консилиумы.

"Это одна из современных цифровых платформ, которые есть в мире. И, конечно, очень важно, что в этой платформе активно внедряются и возможности искусственного интеллекта – для рутинных технологий, для рутинной разметки цифровых изображений, для того чтобы помочь правильно диагностировать болезнь", – пояснил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что технологии находятся в постоянном движении, выходя с каждым годом на более высокий уровень. Это дает возможность спасти десятки тысяч людей.

В свою очередь, Дмитрий Каннер поблагодарил мэра за внимание, которое последние годы уделяется медицине столицы, в частности онкологической службе.

Новый корпус онкоморфологии и молекулярной генетики позволит серьезно расширить диагностические возможности медцентра и проводить до 50 тысяч исследований в год. Для этого в лаборатории появится современное медицинское оборудование, дающее возможность проводить патоморфологические и молекулярно-биологические исследования на высочайшем уровне.

Новый корпус будет служить не только лабораторией для исследований, но также образовательной площадкой, на которой у специалистов появится возможность осваивать программы повышения квалификации в области патоморфологии и молекулярной диагностики.

В 2019 году в Москве утвердили новый стандарт онкологической помощи. В рамках него по КЖЦ город закупил соответствующую технику более чем на 80 миллиардов рублей. Также была создана сеть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей, в числе которых Московский клинический научный центр имени Логинова, Московская городская онкологическая больница № 62 и другие.

