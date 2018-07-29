Около 2800 летних кафе открылось в столице в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о количестве летних кафе, открывшихся в 2018 году в столице, на своей странице в Twitter.

"В этом году в Москве открылись 2800 летних кафе. На 200 больше, чем в прошлом", – завил мэр. Он отметил усилия хозяев в оформлении веранд, похвалив их за улучшение облика города.

В этом году в Москве открылись 2800 летних кафе. На 200 больше, чем в прошлом. Каждый хозяин старается сделать стильный интерьер, поставить на веранду зелень, и это украшает город. pic.twitter.com/Vksudf0F0N — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2018 г.



Ранее сообщалось, что на благоустроенных улицах столицы за восемь лет увеличилось в два раза количество кафе. Выросло и количество пешеходов, а значит и потенциальных клиентов заведений.