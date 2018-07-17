Количество кафе на благоустроенных улицах Москвы за 8 лет выросло вдвое – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на благоустроенных улицах столицы за восемь лет увеличилось в два раза количество кафе.

Бирюков отметил, что в два раза увеличилось количество пешеходов, а на некоторых улицах их стало в четыре раза больше. Он отметил, что каждый год на обновленных улицах столицы проходят семь-восемь фестивалей, в которых участвовали за это время 150 миллионов человек, передает Агентство "Москва".

"Количество аварий на этих улицах сократилось на 37 процентов, скорость выросла на 7 процентов. Почти в два раза по сравнению с 2010 годом на обновленных улицах увеличилось количество летних кафе, в 1,8 раза выросло количество туристов", – сказал Бирюков на Московском урбанистическом форуме – 2018.

Тема форума этого года – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты будут искать ответы на важнейшие для горожан вопросы и обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.

Форум проходит в столичном парке "Зарядье" и продлится до 22 июля. На нем обсудят масштабные городские изменения последних десятилетий, выработку решений и подбор инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов.