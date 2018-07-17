Количество кафе на благоустроенных улицах Москвы за 8 лет выросло вдвое – Бирюков

17 июля, 16:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на благоустроенных улицах столицы за восемь лет увеличилось в два раза количество кафе.
Бирюков отметил, что в два раза увеличилось количество пешеходов, а на некоторых улицах их стало в четыре раза больше. Он отметил, что каждый год на обновленных улицах столицы проходят семь-восемь фестивалей, в которых участвовали за это время 150 миллионов человек, передает Агентство "Москва".
"Количество аварий на этих улицах сократилось на 37 процентов, скорость выросла на 7 процентов. Почти в два раза по сравнению с 2010 годом на обновленных улицах увеличилось количество летних кафе, в 1,8 раза выросло количество туристов", – сказал Бирюков на Московском урбанистическом форуме – 2018.
Тема форума этого года – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты будут искать ответы на важнейшие для горожан вопросы и обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.
Форум проходит в столичном парке "Зарядье" и продлится до 22 июля. На нем обсудят масштабные городские изменения последних десятилетий, выработку решений и подбор инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: