Фото: ТАСС
Сергей Собянин выступил на открытии Московского урбанистического форума – 2018. Он проводится в городе уже восьмой раз, в этом году форум впервые принимает парк "Зарядье".
"Мы семь лет собираемся в Москве, чтобы ответить на вызовы современности, на вызовы, которые стоят перед мировыми городами. И в течение этих лет мы слушали очень много идей, очень много теорий и много рассказов о тех или иных практиках, и я благодарен всем вам, кто искренне думает о будущем наших городов, о будущем Москвы", – сказал мэр.
По словам мэра, главной задачей форума стал поиск ответа на вопрос: как должен развиваться современный российский город.
"Для многих из нас то, что вы обсуждаете на Урбанфоруме, является теорией, замечательными идеями, и для многих из нас является практикой, повседневной работой", – сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что российский города имеют серьезные отличия от европейских, потому что 70 лет во времена СССР развивались по-своему.
"Изменения, которые стали происходить в последние десятилетия, начали огромную динамику изменений. Европейские города проходили эту историю столетиями. Нам пришлось преодолевать ее скачками в течение считанных лет", – добавил Собянин.
Первый день деловой программы пройдет под лозунгом "Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации". Он посвящен обсуждению того, как города реагируют на возникающие вызовы, быстро меняющиеся социально-экономические условия и новый технологический ландшафт.
Тема форума этого года – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты будут искать ответы на важнейшие для горожан вопросы и обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.
Moscow Urban Forum 2018 будет проходить до 22 июля. На нем обсудят масштабные городские изменения последних десятилетий, выработку решений и подбор инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов.
За первые два дня на форуме выступят свыше 300 спикеров. Организаторы подготовили более 80 мероприятий для гостей фестиваля. В их числе – лекции, экскурсии, квесты и премьеры фильмов. Мероприятия бесплатны, но на некоторые из них необходима предварительная регистрация.
Собянин выступил на открытии Московского урбанистического форума
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