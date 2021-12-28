Собянин объявил о планах открыть 50 центров "Московского долголетия" в 2022 году

16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2022 году в столице планируют открыть еще 50 центров "Московского долголетия". Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра центра долголетия "Выхино".
Мэр рассказал, что сейчас в центрах ограничивают плотное общение, а большинство мероприятий проводят на улицах, а также в режиме онлайн.
"Но вот клубную эту историю "Московского долголетия" мы не останавливали. В этом году работают 20 таких клубов. Мы сделаем практически в каждом районе. 50 еще таких центров-клубов мы сделаем в следующем году. Так что будет поближе к дому, будет больше возможностей", – сказал градоначальник.
Кроме того, он отметил, что из-за коронавируса ситуация в Москве остается сложной. При этом Собянин подчеркнул, что в прошедшем году все отрасли работали полноценно.
"Но сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по COVID-19. За последнюю неделю очень серьезное уменьшение. Но тем не менее все равно надо беречь себя, вакцинироваться, соблюдать санитарные нормы", – призвал он.
В центрах долголетия граждане старшего поколения могут получить необходимые социальные услуги и консультации. В центре долголетия "Выхино" оборудованы актовый зал для спектаклей и концертов, спортивный зал, гостиная с бильярдом, настольным теннисом и шашками. Сейчас в центре работают 30 клубов, которые посетили более 500 человек.
Ранее данный проект подвел итоги 2021 года и в числе лучших событий за этот период выделил возобновление очных занятий на свежем воздухе. В этом году больше половины работников проекта были задействованы во временных госпиталях и call-центрах, информировали горожан о вакцинации.
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