Собянин объявил о планах открыть 50 центров "Московского долголетия" в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2022 году в столице планируют открыть еще 50 центров "Московского долголетия". Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра центра долголетия "Выхино".

Мэр рассказал, что сейчас в центрах ограничивают плотное общение, а большинство мероприятий проводят на улицах, а также в режиме онлайн.

"Но вот клубную эту историю "Московского долголетия" мы не останавливали. В этом году работают 20 таких клубов. Мы сделаем практически в каждом районе. 50 еще таких центров-клубов мы сделаем в следующем году. Так что будет поближе к дому, будет больше возможностей", – сказал градоначальник.

Кроме того, он отметил, что из-за коронавируса ситуация в Москве остается сложной. При этом Собянин подчеркнул, что в прошедшем году все отрасли работали полноценно.

"Но сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по COVID-19. За последнюю неделю очень серьезное уменьшение. Но тем не менее все равно надо беречь себя, вакцинироваться, соблюдать санитарные нормы", – призвал он.

В центрах долголетия граждане старшего поколения могут получить необходимые социальные услуги и консультации. В центре долголетия "Выхино" оборудованы актовый зал для спектаклей и концертов, спортивный зал, гостиная с бильярдом, настольным теннисом и шашками. Сейчас в центре работают 30 клубов, которые посетили более 500 человек.

Ранее данный проект подвел итоги 2021 года и в числе лучших событий за этот период выделил возобновление очных занятий на свежем воздухе. В этом году больше половины работников проекта были задействованы во временных госпиталях и call-центрах, информировали горожан о вакцинации.

