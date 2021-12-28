Собянин рассказал про цифровую трансформацию здравоохранения Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о применении цифровых технологий в столичном здравоохранении. По словам мэра, цифровые сервисы помогают экономить время горожанам и разгружают врачей.

"Всего несколько лет назад мы только планировали цифровую трансформацию здравоохранения. Сегодня – ключевые цифровые сервисы уже работают в реальном режиме. Как показывает опыт, "цифра" реально экономит время москвичей и разгружает врачей, позволяя им сосредоточиться на главном – оказании помощи пациентам", – написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр также опубликовал видео о том, как внедрение цифровых технологий улучшает работу здравоохранения Москвы.





Ранее Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.