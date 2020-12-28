В Москве завершена реконструкция 3 детских поликлиник

12:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание детской городской поликлиники (ДГП) № 98, филиал № 2 на улице Чертановской. Также в режиме видеоконференции градоначальник открыл еще две детские поликлиники после реконструкции: филиал № 2 ДГП № 38 в районе Арбат и филиал № 1 ДГП № 140 в Северном Тушине.
Собянин напомнил, что в этом году была запущена масштабная программа реконструкции поликлиник. Это крупнейшая программа амбулаторного звена, находящегося на передовой, напомнил мэр.
"Огромный наплыв людей – здесь нужен комфорт, хорошее оборудование, комфорт для тех, кто приходит, для врачей и медицинских сестер. Три первые поликлиники мы запускаем в преддверии Нового года", – сказал глава города.
По его словам, в 2021 году планируют запустить еще десятки поликлиник после реконструкции.
В материалах пресс-службы мэра и правительства города говорится, что работы по реконструкции поликлиники на улице Чертановской велись 9 месяцев в круглосуточном режиме. Здание обновили согласно новым московским стандартам. Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года по новому московскому стандарту изменятся 135 поликлиник города. Отмечалось, что важными принципами нового стандарта поликлиник являются доступность и технологичность.
Пациенты могут записаться на прием к врачу через сайт, а кабинеты самых актуальных врачей размещены на первых этажах здания медучреждения. Каждая поликлиника будет обеспечена современным высокотехнологичным оборудованием: маммографами, рентген-аппаратами, УЗИ и другими.
В будущем году на обновление и модернизацию оборудования больниц и поликлиник планируют потратить 39 миллиардов рублей. Эта сумма предусмотрена проектом бюджета столицы на 2021 год, который был представлен на заседании МГД. В материале отмечается, что программу закупки нового оборудования по контрактам жизненного цикла начали в текущем году и продолжат в будущем. Новое оборудование планируют интегрировать в единое цифровое пространство города. Предполагается, что это положительно скажется на качестве диагностики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: