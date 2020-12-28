В Москве завершена реконструкция 3 детских поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание детской городской поликлиники (ДГП) № 98, филиал № 2 на улице Чертановской. Также в режиме видеоконференции градоначальник открыл еще две детские поликлиники после реконструкции: филиал № 2 ДГП № 38 в районе Арбат и филиал № 1 ДГП № 140 в Северном Тушине.

Собянин напомнил, что в этом году была запущена масштабная программа реконструкции поликлиник. Это крупнейшая программа амбулаторного звена, находящегося на передовой, напомнил мэр.

"Огромный наплыв людей – здесь нужен комфорт, хорошее оборудование, комфорт для тех, кто приходит, для врачей и медицинских сестер. Три первые поликлиники мы запускаем в преддверии Нового года", – сказал глава города.

По его словам, в 2021 году планируют запустить еще десятки поликлиник после реконструкции.

В материалах пресс-службы мэра и правительства города говорится, что работы по реконструкции поликлиники на улице Чертановской велись 9 месяцев в круглосуточном режиме. Здание обновили согласно новым московским стандартам. Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года по новому московскому стандарту изменятся 135 поликлиник города. Отмечалось, что важными принципами нового стандарта поликлиник являются доступность и технологичность.

Пациенты могут записаться на прием к врачу через сайт, а кабинеты самых актуальных врачей размещены на первых этажах здания медучреждения. Каждая поликлиника будет обеспечена современным высокотехнологичным оборудованием: маммографами, рентген-аппаратами, УЗИ и другими.

В будущем году на обновление и модернизацию оборудования больниц и поликлиник планируют потратить 39 миллиардов рублей. Эта сумма предусмотрена проектом бюджета столицы на 2021 год, который был представлен на заседании МГД. В материале отмечается, что программу закупки нового оборудования по контрактам жизненного цикла начали в текущем году и продолжат в будущем. Новое оборудование планируют интегрировать в единое цифровое пространство города. Предполагается, что это положительно скажется на качестве диагностики.