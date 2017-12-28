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Мэр Москвы

28 декабря, 21:43

Сергей Собянин провел кадровые перестановки в столичных управах

мэр Москвы Сергей Собянин власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришин

Сергей Собянин провел несколько кадровых перестановок в столичных районах. Назначены новые главы районов Некрасовка и Молжаниновский. Кроме того, освобождены от должности руководители Замоскворечья и Западного Дегунино. Распоряжения опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Главой Некрасовки стала Елена Хромова. Она будет занимать эту должность до окончания полномочий мэра столицы. Контракт на год заключен с Артуром Силиверстовым, который стал главой управы Молжаниноского района. Кроме того главной Красносельского района до окончания полномочий мэра стал Сергей Носков.

Сергей Собянин также подписал распоряжение о переназначении Регины Захаровой на должность главы управы района Северное Бутово.

По собственному желанию от государственной службы освобождены главы управ Западного Дегунино и Замоскворечья Галина Бугрова и Анатолий Белов.

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