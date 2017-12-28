Мэр Москвы назначил главу управы Красносельского района

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин назначил Сергея Носкова главой управы Красносельского района столицы. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"Назначить Сергея Носкова на должность главы управы Красносельского района Москвы", – сказано в документе. Отмечается также, что контракт будет действовать до конца полномочий мэра.

Ранее Носков занимал должность главы управы района Хамовники. Носков уже руководил Красносельским районом в периоде с 2012 по 2013 год.