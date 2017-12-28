Собянин уволил главу управы района Западное Дегунино

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Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Галины Бугровой с должности главы управы района Западное Дегунино. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Распоряжение мэра освобождает Бугрову от замещаемой ею ранее должности главы управы столичного района Западное Дегунино. Этим же документом Бугрова была уволена с государственной гражданской службы Москвы.

Уточняется, что решение об увольнении Бугровой было принято по ее собственной инициативе.

Ранее также стало известно, что мэр столицы уволил главу управы района Замоскворечье Анатолия Белова. Он занимал должность главы управы с мая 2017 года.