Собянин уволил главу управы района Западное Дегунино

28 декабря, 20:36
Фото: ТАСС/Стоян Васев
Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Галины Бугровой с должности главы управы района Западное Дегунино. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Распоряжение мэра освобождает Бугрову от замещаемой ею ранее должности главы управы столичного района Западное Дегунино. Этим же документом Бугрова была уволена с государственной гражданской службы Москвы.
Уточняется, что решение об увольнении Бугровой было принято по ее собственной инициативе.
Ранее также стало известно, что мэр столицы уволил главу управы района Замоскворечье Анатолия Белова. Он занимал должность главы управы с мая 2017 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: