Собянин уволил главу управы района Замоскворечье

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Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Замоскворечье Анатолия Белова. Распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Освободить Белова от замещаемой должности главы управы района Замоскворечье Москвы и уволить с государственной гражданской службы по собственной инициативе", – сказано в документе.

Уволенный чиновник занимал должность главы управы с мая 2017 года. До этого был первым заместителем главы управы района Якиманка.