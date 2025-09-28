Собянин: центру спорта и образования "Самбо-70" исполнилось 55 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центру спорта и образования "Самбо-70" исполнилось 55 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

Как подчеркнул мэр столицы, тренеры центра за эти годы подготовили более 50 тысяч воспитанников. В их числе свыше 1,9 тысячи мастеров спорта, 160 мастеров спорта международного класса, а также 63 заслуженных мастера спорта СССР и России.

"Выпускники "Самбо-70" – олимпийские чемпионы и призеры международных первенств. Это фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, гимнастки Мария Пасека и Виктория Листунова, дзюдоисты Дмитрий Носов и Расул Бокиев и многие другие известные спортсмены", – напомнил Собянин.

По его словам, в настоящее время больше 12 тысяч человек проходят подготовку в центре по 22 видам спорта. Со спортсменами работают 260 наставников, 39 из которых удостоены звания "Заслуженный тренер России".

Главной особенностью "Самбо-70" является уникальная методика совмещения тренировочного и образовательного процессов. В состав центра входят 11 отделений в разных районах Москвы.

"Чтобы заниматься было еще удобнее, активно модернизируем их инфраструктуру и строим новую. Возвели спорткомплекс "Чемпион", отремонтировали спорткомплексы "Ясенево", "Гимнаст", "Севастопольский" и "Олимпия", – добавил глава города.

Мэр поздравил спортсменов и их тренеров, а также пожелал удачи и ярких побед.

Как сообщалось ранее, в столице около 6,5 миллиона человек стали участниками и зрителями спортивных мероприятий. Москва продолжает укреплять статус одной из самых спортивных столиц мира, отмечал Собянин. Например, в проектах "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" занимались больше 215 тысяч горожан.