Собянин рассказал о продолжении работы по редевелопменту бывших промышленных зон

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столица продолжает работу по редевелопменту бывших промышленных зон, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Таким образом в городе создется новый ландшафт, который включает современные кварталы и обеспечивает москвичей хорошей транспортной доступностью, подчеркнул мэр.

Так, одной из развивающихся в данный момент территорий является бывшая промзона "Калошино",которая расположена на востоке Москвы. Там планируется возвести более 4 миллионов квадратных метров недвижимости, к которой будут относится как жилые здания, так и объекты социальной инфраструктуры. К настоящему времени на этой территории уже построили несколько ЖК, детский сад и образовательный комплекс.

Кроме того, в активной фазе реализации пребывает промзона "Люблино", которая находится на юго-востоке города. На ней появится вся необходимая инфраструктура, в том числе поликлиника и объекты общественно-делового значения. Также запланировано строительство многоэтажных наземных гаражей, которые расположатся вдоль ж/д. На данный момент в эксплуатацию были введены жилые дома, школа и два детских сада.

При этом транспортную доступность этих территорий обеспечивают станции МЦД-2 Депо, Перерва и Курьяново, а также МСД со съездом на Курьяновскую набережную и съезд с Иловайской улицы в направлении МСД.

Ранее мэр подписал постановления о реорганизации трех участков нежилой застройки в Москве площадью 6,92 гектара в рамках программы комплексного развития территорий. Так, два участка расположены в районах Ростокино и Свиблово, а третий – в районе Нагатино-Садовники.