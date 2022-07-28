Собянин рассказал о мерах поддержки туристической отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти обеспечивают комплексную поддержку туристической отрасли, в настоящее время столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после кризиса пандемии и других сложностей, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Чтобы поддержать отрасль, мы сохранили льготные кредиты, гранты, субсидии и другие антикризисные меры поддержки, введенные в 2020 году. Кроме того, уже в этом году приняли ряд новых решений. В частности, предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют туристические проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма", – заявил мэр.

Собянин отметил, что компании, организующие в Москве конгрессы, конференции, деловые встречи, форумы и молодежные мероприятия могут получить до 10 миллионов рублей на покрытие расходов. Всего же, по его словам, столичные власти планируют выделить на выплату грантов 350 миллионов рублей.

"В ходе первого отборочного этапа одобрено 25 заявок на 50 миллионов рублей. Второй этап стартовал 20 июля и продлится до 23 сентября", – пояснил Собянин.

Кроме того, московское правительство расширяет и нефинансовые меры поддержки туристической отрасли. В частности, оно продолжает работу по развитию туристического сервиса Russpass, который был запущен в 2020 году. За два года он вырос в крупнейшую национальную экосистему туристических сервисов и городских предложений, охватывающую все 85 российских регионов и удовлетворяющий большинство потребностей современного путешественника.

"Russpass помогает принять решение о путешествии, сформировать план поездки, бронировать гостиницы, приобретать билеты на транспорт и в музеи, выбирать рестораны", – отметил Собянин.

По словам мэра, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается, несмотря на неблагоприятные прогнозы и множество сложностей. Так, в 2021 году в Москве побывало 16,9 миллиона туристов – на 25% больше, чем годом ранее. Собянин уточнил, что в январе – июне 2022 года столицу посетило 9 миллионов гостей, что на 7% выше показателя первой половины 2021 года.

"Выросло и число экскурсантов. Приехали в Москву без ночевки 3,3 миллиона человек – на 5% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Подавляющее большинство гостей – 8,3 миллиона человек – жители других регионов России", – рассказал он.

Таким образом, Москва остается бессменным лидером в сфере внутреннего туризма среди всех регионов РФ. Кроме того, несмотря на непростую международную обстановку, с начала 2022 года Москву посетили 700 тысяч иностранных туристов, а средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%.

"Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частые постояльцы московских гостиниц – граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена", – рассказал Собянин.

По данным московского правительства, объем туристского потребления увеличился с 344,6 до 366,1 миллиарда рублей, а объем поступлений в городской бюджет вырос на 6% по сравнению с показателем первого полугодия 2021 года – с 47,2 до 50,2 миллиарда рублей. По словам мэра, такая статистика свидетельствует о том, что туризм продолжает играть важную роль в развитии экономики Москвы.

"Нет сомнений, что Москва будет и дальше увеличивать свой туристический потенциал, привлекая путешественников из других регионов России и зарубежных стран", – заключил Собянин.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице выручка ресторанов и кафе в июне выросла на 64,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,6 миллиарда рублей.

Ефимов отметил, что такая динамика связана главным образом со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Москве и ростом внутреннего туризма.

